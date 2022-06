Calciomercato Juventus, ha fatto tutto Mbappé: effetto domino e firma

Nel prossimo calciomercato sembrano essere chiare quelle che saranno le priorità della Juventus nella finestra dei trasferimenti estivi.

L’attacco è un reparto che ha assolutamente bisogno di volti nuovi. L’addio di Paulo Dybala non sarà facile da colmare, serve un altro grande campione che faccia la differenza. E poi c’è da capire anche se Morata rimarrà o meno a Torino, così come Kean. Tanti punti interrogativi ma la certezza che la Juventus deve cercare rinforzi la davanti.

E non solo lì davanti, anche a centrocampo servono volti nuovi, energie fresche. E grandi campioni. Uno di questi, Paul Pogba, pare essere davvero molto vicino ai bianconeri.

Iniziano ad arrivare già dei retroscena riguardo il colpo Pogba-Juve, anche se manca ancora l’ufficialità. Ormai da giorni filtra ottimismo riguardo la firma del calciatore francese, pronto a tornare allo Stadium per riabbracciare i suoi vecchi tifosi.

Pogba is done and dusted with Juventus.

The only option he had was PSG, but it was pending Mbappé not extending contract.

The moment PSG had sealed Mbappé, they had communicated to Pogba they were not interested anymore, and he reached the deal with Juventus

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 4, 2022