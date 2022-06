Calciomercato Juventus, blitz della Roma per Cuadrado: cifre e dettagli

By

Calciomercato Juventus, la Roma di Mourinho ha messo nel mirino l’esterno colombiano. Di seguito maggiori informazioni e dettagli.

Abbiamo più volte evidenziato come nelle prossime settimane potranno esserci ulteriori cambiamenti tra quelle fila bianconere che hanno fin qui già perduto diversi elementi quali Chiellini e Dybala.

Le operazioni in uscita potrebbero però non essersi concluse, complice la volontà di Cherubini e Agnelli di sfoltire una rosa pullulante di esuberi e stipendi troppo elevati e di ringiovanire uno scacchiere il cui ciclo vincente ha ormai raggiunto un’autentica saturazione. Tra le possibili sortite, in queste ore, ha iniziato a figurare anche quella di Juan Cuadrado.

Calciomercato Juventus, Mourinho vuole Cuadrado

L’esterno colombiano è divenuto leader e trascinatore di Allegri, palesando in questi anni all’ombra della Mole Antonelliana una duttilità che gli ha permesso di giocare in diverse regioni di campo con grande intelligenza tattica, frutto della sua ormai decennale esperienza in Serie A.

Ciò spiega, dunque, l’interesse di un mister come Mourinho che, dopo essere vicino all’acquisto di Matic, potrebbe spingere per il secondo approdo di un elemento saggio ma garante di esperienza e qualità. Come riferito da SportMediaset, infatti, alla Roma piace il laterale colombiano che ha rifiutato la proposta di rinnovo biennale e anche quella annuale con opzione con stipendio da 3 milioni di euro annui.

La fase di stallo ha suscitato l’interesse di Pinto ma c’è comunque da considerare l’ostacolo ingaggio dal momento che per convincerlo dovrebbe essergli recapitata da Trigoria un’offerta da circa 4 milioni di euro all’anno.