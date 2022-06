Calciomercato Juventus, addio De Ligt: offrono subito 85 milioni

By

Calciomercato Juventus, addio De Ligt e 85 milioni di euro sul piatto. Tutti gli aggiornamenti a seguire.

Sono diverse settimane che la situazione del giovane e qualitativo difensore desta non poca preoccupazione all’ombra della Gran Madre, dopo che le sue dichiarazioni giunte dal ritiro dell’Olanda abbiano iniziato a lasciar intendere come non sia sicuro di rinnovare il contratto.

L’importanza dell’ex Ajax è indiscutibile, per quanto al suo arrivo ci si attendesse un’esplosione ben più importante, rallentata dalle diverse difficoltà vissute dalla Juventus proprio in questi ultimi anni. Attualmente sul classe ’99 grava una clausola superiore ai 100 milioni di euro, inserita in un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2024 e sul quale lo stesso giocatore si è pronunciato con una certa freddezza negli scorsi giorni.

Come ricorderete, Matthijs ha evidenziato di essere intenzionato a fare delle attente valutazioni, in seguito ai due quarti posti consecutivi e finalizzate al valutare bene se accettare il prolungamento di altri due anni, osservando con attenzione anche gli altri aspetti contrattuali, clausola rescissoria in primis.

Calciomercato Juventus, 85 milioni e addio De Ligt

Resta adesso da capire cosa fare. Molto dipenderà dalla sua posizione definitiva sul rinnovo, dal momento che quella scadenza fissata tra due anni può divenire a dir poco problematica per il club di Agnelli.

Quest’ultimo, al fronte della giusta offerta, si sarebbe disposto a cederlo. La valutazione è di circa 85 milioni di euro, una cifra che ha attirato l’élite del calcio continentale, rappresentato attualmente da PSG, Liverpool, Chelsea e Manchester United.

Il Barcellona, sulle sue tracce già dai tempi della sua presenza in Eredivisie, si sarebbe invece disposta a prenderlo a parametro zero non appena il suo contratto vada in scadenza. A riferirlo Todofichajes.com.