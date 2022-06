Calciomercato, addio Juventus: accordo e visite mediche programmate

Calciomercato Juventus, le ultime dal Portogallo: le visite mediche sono state già programmate. Firma un quinquennale.

Nell’opera di ricostruzione della nuova Juventus, l’acquisto di due esterni offensivi in grado di sostituire Alvaro Morata e Paulo Dybala è di primaria importanza. L’obiettivo numero uno è Angel Di Maria, ma l’argentino non ha ancora fornito una risposta definitiva alla “Vecchia Signora”, che si è spinta a mettere sul piatto un annuale a 7 milioni di euro a stagione, provando a venire incontro alle richieste del “Fideo”.

Tuttavia, Cherubini non può non tastare il terreno anche per le alternative all’ex Psg. Nella lista del dirigente bianconero figurava anche David Neres che, però, stando alle ultime indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia del Benfica. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, infatti, sarebbe stato trovato un accordo verbale tra le parti, al punto che la firma del contratto sarà subordinata soltanto al completamento delle visite mediche di rito, in programma in Brasile quest’oggi. Neres firmerà un contratto di cinque anni con il Benfica, e l’operazione ha subito un’accelerazione improvvisa in virtù degli ottimi rapporti tra i due club. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro: Neres si appresta a lasciare lo Shakhtar ed approdare in Portogallo.