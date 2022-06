Calciomercato Juventus, il Marsiglia gela Cherubini: 12 milioni.

Continuano le vicende della Juventus, alla ricerca di nuovi giocatori che prendano il posto di quelli appena andati via e il cammino si rivela mano mano pieno di insidie e di colpi di scena.

L’ultima in ordine cronologico è la notizia riportata da Ignazio Genuardi, il quale ha fatto luce su un’offerta dell'”Olympique de Marseille” per un giocatore che milita nel nostro campionato e su cui la Juventus ha messo gli occhi già da un po’ di tempo. Sebbene però il club che detiene attualmenteil suo cartellino abbia fissato per il giocatore un prezzo di 15 milioni, il marsiglia, per ora, si è fermato solo a 12.

Calciomercato Juventus, il Marsiglia punta Muriel: Juventus avvisata

L’attaccante colombiano è stato infatti avvicinato alla Juventus nelle scorse settimane per riempire uno dei posti che rimarranno liberi in attacco. Bisogna ricordare infatti della partenza di Dybala e Morata, che devono essere sostituiti necessariamente. Ecco quindi che il centravanti, in grande spolvero nelle ultime stagioni, potrebbe appunto essere un ottimo innesto per la Juventus; ma a quanto pare il Marsiglia sembrerebbe intenzionato a rovinare i piani della dirigenza Juventina. Ciò che salva, per ora, la “Vecchia Signora” è l’offerta del Marsiglia che non vuole arrivare ai 15 milioni imposti dall’Atalanta per il cartellino del colombiano ma si è fermata a 12.