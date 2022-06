Calciomercato Juventus, Zaniolo non chiude: “Erede Dybala? Vi spiego”

Calciomercato Juventus, Zaniolo non snobba la Vecchia Signora e spiega il suo pensiero sulle voci che lo vedono l’erede di Dybala

Di Zaniolo alla Juve se ne parla da diverso tempo. L’interesse della società bianconera nei confronti del fantasista giallorosso è risaputo, e potrebbe anche diventare una trattativa decisamente importante nelle prossime settimane. In questo momento Cherubini è impegnato in quelle che sono altre operazioni di mercato, soprattutto quella che riguarda Di Maria: l’argentino, in ogni caso, sembra davvero a un passo.

Nell’attesa anche dell’annuncio di Pogba, la Vecchia Signora guarda con interesse a quelli che sono i movimenti attorno a Zaniolo. La Roma non lo ritiene incedibile come si sa, ma vuole soldi, e anche tanti per cederlo. Secondo la Gazzetta dello Sport ne servono almeno 65 cash senza nessuna contropartita tecnica. Se Nicolò non avesse avuto quei due infortuni che lo hanno frenato durante la carriera forse ne varrebbe anche di più. Quella però è acqua passata e ha dimostrato di esserseli messi alle spalle. E lo stesso ha parlato con la Gazzetta dello Sport, spiegando qual è il suo punto di vista sul fatto che possa essere lui l’erede di Dybala.

Calciomercato Juventus, le parole di Zaniolo

“L’interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te vuol dire che vali. E questo no, non mi distrae né mi fa montare la testa. Piuttosto mi alleno ancora più motivato: voglio dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club” ha detto. E poi sul paragone con Dybala, si dimostra assai lucido: “Mi sembra anche eccessivo essere paragonato a lui – ha sottolineato – è fantastico, è fortissimo. La vita è imprevedibile e non si sa mai cosa succede. Io nel frattempo mi alleno e aspetto”.