Calciomercato Juventus, Dybala bis e addio fragoroso: Allegri trema

Calciomercato Juventus, fa la fine di Dybala: l’ultima indiscrezione rilanciata da Tuttosport è clamorosa. Allegri ne saluta un altro?

Il week end è filato liscio per la Juventus, con il quartier generale bianconero che, però, sta vivendo con il fiato sospeso il decorso dell’affare Di Maria. L’esterno argentino è stato individuato da tempo come il rinforzo ideale per sopperire all’assenza di Paulo Dybala, il cui destino potrebbe essere ricalcato da un altro “fedelissimo” di Allegri.

Ci stiano riferendo a Juan Cuadrado. Il colombiano, infatti, non ha trovato l’intesa con la dirigenza per il rinnovo del suo contratto, salvo decidere di avvalersi dell’opzione presente nello stesso, in virtù della quale ha prolungato di un’altra stagione all’ombra della Mole. “El Panita”, però, ha rispedito al mittente le varie offerte messe sul piatto dalla Juve, e non è escluso che si possano creare i presupposti per una vera e propria rottura.

Calciomercato Juventus, staffetta Cuadrado-Molina: cosa sta succedendo

Stando a quanto riferito da “Tuttosport”, Cuadrado non figurerebbe più nella lista degli incedibili della “Vecchia Signora”, e nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta allettante, potrebbe partire. Inter e Roma continuano a restare alla finestra, ma l’ex Fiorentina fa gola anche a diversi club all’estero. Il fatto che Cherubini & company abbiano deciso di virare con decisione su Molina dell’Udinese, può essere considerato un indizio: reduce da una stagione chiusa in chiaroscuro, Cuadrado ha bisogno inevitabilmente di rifiatare, ecco perché Allegri preferirebbe avere a disposizione un calciatore rampante come Molina, reduce dalla sua miglior stagione in carriera. L’Udinese, però, è bottega cara, e chiede per il proprio gioiello non meno di 30 milioni di euro: se ne riparlerà.