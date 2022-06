Calciomercato, Juventus in ginocchio: “Spenderemo 200 milioni”

Tante voci anche in questa domenica di giugno riguardo il calciomercato della Juventus e i suoi potenziali obiettivi.

C’è una squadra da ricostruire e finora l’impegno dei dirigenti è tangibile. Non è arrivato ancora alcun colpo ufficiale, ma ci sono tante trattative imbastite e la sensazione è che da un giorno all’altro possa arrivare qualche annuncio importante. Per la felicità della tifoseria ma anche di un mister Allegri che ha bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo per cercare di tornare a lottare con i suoi ragazzi per lo scudetto.

A centrocampo si sta cercando di accelerare per portare a Torino Pogba, libero da contratto dopo la fine dell’accordo con il Psg. Le possibilità che il francese torni alla Juventus sono davvero tante. Mentre ci sono altri obiettivi che sembrano inevitabilmente destinati a sfumare, come ad esempio il centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong.

Calciomercato Juventus, United all’assalto di de Jong a suon di milioni

Secondo quanto riportato da “Sport”, il direttore esecutivo dei Red Devils Richard Arnold sta per andare all’assalto del centrocampista olandese, con il chiaro intento di portarlo alla corte di Ten Hag. De Jong rappresenta un obiettivo primario per la squadra inglese e il prezzo, a suo dire, non sarà comunque un problema. “Si sta lavorando dalle sei del mattino alle dieci di sera cercando di raggiungere un accordo per il trasferimento” ha spiegato, sottolineando anche ci siano a disposizione per il mercato “200 milioni di sterline” affinchè il Manchester United riesca a mettere le mani sui suoi obiettivi principali. Le possibilità di un futuro di de Jong alla Juventus sembrano davvero ridursi al lumicino.