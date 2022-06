Calciomercato Juventus, tripletta da Champions: dream team da urlo

La Juventus di Massimiliano Allegri sta cambiando pelle. O meglio sta per farlo, visti i tanti cambiamenti in arrivo nella rosa bianconera.

La missione della dirigenza bianconera è di quelle complicate: riuscire in poco tempo ad allestire una squadra che possa ambire allo scudetto e ad un posto al sole in Champions League. Ci sono state delle partenze importanti nelle ultime settimane, chi è andato via dovrà essere sostituito con l’arrivo di grandi giocatori che possano elevare lo spessore tecnico della formazione bianconera.

Ecco come giocherebbe la Juventus con i tre grandi acquisti

Ci sono tre grandi nomi sul taccuino della dirigenza bianconera. Colpi che, se fossero messi a segno così come si augurano i tifosi della Juventus, cambierebbero e non poco il valore della squadra di Allegri. Perchè stiamo parlando davvero di grandissimi calciatori, di quelli che fanno la differenza non solo in Italia ma anche in Europa. Con Szczesny confermato tra i pali, al fianco di de Ligt la Juve vorrebbe inserire il granitico Koulibaly del Napoli, uno dei migliori centrali della serie A. Affare in salita, ma si può fare. Danilo e Alex Sandro (in attesa di un altro laterale) completerebbero il reparto. A centrocampo il colpo Pogba è molto probabile, il francese dovrebbe firmare a parametro zero senza ribaltoni. Con lui Locatelli e Zakaria per una linea di centrocampo a tre. E in attacco? Chiesa e Vlahovic sono i punti fermi, l’arrivo di Di Maria farebbe diventare la Juventus una vera e propria corazzata. Anche le sensazioni per l’ingaggio dell’argentino a parametro zero sono buone, decisivi i prossimi giorni affinchè i bianconeri possano diventare un vero e proprio dream team.