Calciomercato Juventus, bomba De Ligt: “58 milioni più una contropartita”

Calciomercato Juventus, la super offerta per De Ligt sarebbe un clamoroso rilancio: le ultime notizie riferite da Momblano.

Ore roventi in casa Juventus. Cherubini, infatti, oltre a portare avanti i dialoghi in modo sempre più insistente per Di Maria, per il quale l’accordo sarebbe ormai ad un passo, aspetta di conoscere con precisione l’evolvere della situazione De Ligt, in maniera tale da poter calibrare un probabile assalto a Koulibaly.

Il futuro dell’olandese è appeso ad un filo. I discorsi per il rinnovo – per la ferma volontà dell’ex Ajax – sono stati rimandati. Negli ultimi giorni, la corte del Chelsea sarebbe sempre più forte, al punto che i Blues avrebbero ritoccato al rialzo la prima offerta da 40 milioni di euro più una contropartita, individuata in Werner, da sottoporre all’attenzione bianconera.

Calciomercato Juventus, De Ligt-Chelsea: c’è il rilancio

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha fornito maggiori ragguagli a riguardo. Ecco le sue parole: “Se il Chelsea capisce quale è la soglia De Ligt, allora può partire una trattativa che può andare in porto. In questo momento sto verificando una possibile offerta del Chelsea che è di 50 milioni di sterline più il cartellino di Timo Werner. Un Chelsea che sente l’odore della preda; sto lavorando sulla valutazione di Werner: non è stato un nome sparato a caso. Il rilancio del Chelsea potrebbe esserci stato, la Juve ascolta. La posizione del difensore è neutra: non c’è la volontà di discutere il contratto oggi. Il nome di Werner non unisce la catena di comando della Juve, c’è molta diversità.