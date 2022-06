Calciomercato, Juventus-Bremer: ritorno di fiamma | Ecco il jolly vincente

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Bremer: la carta giusta per provare a convincere il Torino ad abbassare il muro.

Dopo l’addio di Chiellini e il blitz sempre più convinto del Chelsea per De Ligt, in casa Juventus il “nodo” difensori non può sicuramente essere trascurato. Nel caso in cui il Chelsea dovesse presentarsi dalla “Vecchia Signora” con un’offerta allettante, da almeno 85-90 milioni di euro, Cherubini avrebbe la forza economica sufficiente per sferrare l’assalto convinto ad uno dei tanti obiettivi finiti nella lista della dirigenza bianconera.

Koulibaly e Gabriel, ma non solo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, non è da escludere a propri la possibilità di un inserimento per Bremer, bloccato da tempo dall’Inter. Il brasiliano ha già dato la sua parola ai nerazzurri, con i quali ha trovato un accordo di massima: Marotta, però, prima di sferrare l’assalto decisivo al Torino, ha bisogno di incamerare liquidità fresche dalla cessione di Skriniar, sempre più nel mirino del Psg, che però non ha accontentato in toto le richieste dei meneghini.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Bremer: le ultime

Ed è in questa apparente situazione di impasse che potrebbe inserirsi prepotentemente la Juventus, magari provando ad inserire nella trattativa con i granata il cartellino di Rolando Mandragora, al centro di numerose dispute con la Fiorentina. Il Torino sta provando in tutti i modi a recuperare il terreno perduto con i Viola, con la Juve che, dal canto suo, potrebbe “sfruttare” il centrocampista di sua proprietà, inserendolo in un maxi affare per Bremer. Cash e scambio per il gigante brasiliano: un’opzione da non trascurare affatto, e che potrebbe prendere corpo qualora l’addio di De Ligt dovesse materializzarsi a stretto giro di posta.