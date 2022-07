Calciomercato Juventus, Salah sorprende tutti: UFFICIALE la firma fino al 2025

Calciomercato Juventus, l’attaccante dei Reds tergiversa da mesi riguardo al possibile rinnovo di contratto con la squadra di Klopp.

Si respira aria di rinnovamento in quel di Liverpool. La cavalcata verso la finale di Champions League, così come quella verso il titolo in Premier League, si sono interrotte proprio sul più bello. Jurgen Klopp ha portato a casa le due coppe nazionali, ma non bastano per togliere il sapore amaro dalla bocca. L’allenatore tedesco ha intenzione di cambiare qualcosa, senza però stravolgere l’assetto della sua “macchina da guerra”.

La prima grande novità riguarda l’attacco. Dopo sei anni nel tridente dei Reds non ci sarà più Sadio Mané, tra i principali protagonisti del ciclo memorabile che in neanche un lustro ha portato in dote tutti i trofei più importanti. Il senegalese aveva voglia di cambiare aria e ha scelto di accasarsi al Bayern Monaco. Per rimpiazzarlo il Liverpool si è fiondato sul giovane centravanti uruguaiano Darwin Nunez del Benfica, ufficializzato già da qualche settimana. Un giocatore dalle caratteristiche diverse rispetto a Mané, segno che Klopp potrebbe introdurre qualche novità anche a livello di sistemi di gioco.

Calciomercato Juventus, l’egiziano prolunga con il Liverpool fino al 2025

Tuttavia, la “grande paura” dei tifosi dei Reds era quella di perdere il loro giocatore più rappresentativo, Momo Salah. In scadenza nel 2023, il fenomenale attaccante egiziano continuava a tergiversare riguardo al discorso rinnovo. Stimolando così gli appetiti di diverse big europee, dal Real Madrid alla Juventus, che già avevano provato a sondare il terreno. Speranze in ogni caso vane, perché Salah qualche minuto fa ha finalmente fatto chiarezza sul suo futuro. Ha deciso di restare a Liverpool, prolungando per altre due stagioni, fino al 2025. “Mi sento benissimo e sono entusiasta di vincere altri trofei con il club – ha detto al sito ufficiale del club – È un giorno felice per tutti. C’è voluto un po’ di tempo per annunciare il rinnovo ma ora è tutto ok e possiamo concentrarci sul futuro”.