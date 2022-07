Calciomercato Juventus, Chelsea in apnea per De Ligt: nuova pretendente da urlo

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per De Ligt: spunta una nuova concorrente, che potrebbe dare filo da torcere al Chelsea.

Il futuro di De Ligt sta continuando a tenere banco in maniera spasmodica in casa Juventus. Il centrale olandese ha catalizzato le attenzioni di diversi club in Premier League, Chelsea in primis, ma anche Manchester United e City, ma non solo.

Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Germania, e riferite più nello specifico da BILD, anche il Bayern Monaco avrebbe cominciato ad attenzionare la situazione legata all’ex difensore centrale dell’Ajax, che al momento ha deciso di rispedire al mittente l’offerta per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. I bavaresi hanno urgenza di rimpolpare un reparto che nelle ultime stagioni sta facendo fatica a riacquistare quella solidità ed impermeabilità sulla quale la compagine tedesca aveva “investito” una base importante dei propri successi. Ragion per cui, nell’opera di restyling del pacchetto arretrato, anche i Campioni di Germania uscenti avrebbero cominciato a tastare il terreno per De Ligt per il quale, ribadiamolo, la Juve chiede non meno di 90 milioni di euro. Staremo a vedere se quest’irruzione del Bayern sortirà effetti concreti, o se si tratta di meri sondaggi esplorativi.