Calciomercato Juventus, addio dopo quattro anni: ultim’ora ufficiale

Calciomercato Juventus, è arrivata anche l’ufficialità: lascia la compagine bianconera dopo quattro anni. Ecco l’annuncio.

Dopo l’ufficialità del trasferimento di Vrioni, che approderà in Mls, la Juventus ha annunciato un’altra cessione.

Si tratta dell’operazione legata all’estremo difensore Franco Israel, che dopo aver militato per quattro anni nelle giovanili bianconere, ha apposto la sua firma sul contratto che lo legherà allo Sporting Lisbona. Futuro in Portogallo per l’estremo difensore classe ‘2000, che passa allo Sporting a titolo definitivo. Ecco uno stralcio della nota diramata dalla “Vecchia Signora” sul proprio sito ufficiale:

“Nella stagione 2022/2023 Franco Israel inizierà un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo quattro anni in bianconero, infatti, il portiere uruguaiano cambierà casacca e vestirà la maglia dello Sporting CP per giocare nella massima serie portoghese. Il classe 2000 si trasferisce nel club lusitano a titolo definitivo.