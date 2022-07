Calciomercato Juventus, sogno da 45 milioni: firma e clausola monstre

I tifosi sognano davvero in grande questo calciomercato estivo della Juventus è pronto a regalare loro grandi emozioni.

Sono ormai settimane che costantemente nuovi giocatori vengono accostati ai bianconeri, con la dirigenza che si è prefissata alcuni obiettivi da portare a termine nel minor tempo possibile. Presto la squadra di Allegri si radunerà e inizierà a lavorare sul campo. Con l’allenatore non vede l’ora di poter avere a disposizione i volti nuovi, quei rinforzi necessari per poter puntare alla conquista dello scudetto.

Il debutto in serie A è fissato il giorno di Ferragosto contro il Sassuolo, ma ben prima di questa data si spera che la rosa possa essere completata. Anche se ci sarà tempo fino al mese più caldo dell’anno per chiudere le trattative sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Juventus, Rodrygo destinato a rimanere un sogno

In attacco servono rinforzi e in passato uno dei nomi accostati alla Juventus è stato quello di Rodrygo, giovane stella del Real Madrid, decisivo in Champions League per la squadra di Ancelotti. Gli spagnoli bruciarono la concorrenza acquistandolo dal Santos per 45 milioni di euro, mettendo in “fuorigioco” le concorrenti. Le possibilità che il brasiliano cambi squadra adesso però sono davvero ridotte allo zero, anzi calciomercato.it ha rivelato come il Real Madrid ovviamente voglia blindare il suo campione. Ed è pronto a farlo rinnovare fino a giugno del 2028, facendogli firmare un nuovo accordo a 7-8 milioni di euro netti a stagione. Mancherebbe solo l’ufficialità. Scontato dire che per la Juventus insomma Rodrygo rimarrà un sogno da 45 milioni di euro. Anche perchè la sua nuova clausola di rescissione sarà da record: 1 miliardo di euro!