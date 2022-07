Calciomercato Juventus, nuovo ribaltone ma la firma c’è: queste le formule.

Continuano le vicende di mercato della Juventus, alla ricerca di nuovi profili che possano sostituire i giocatori che hanno detto addio alla maglia bianconera alla fine della stagione appena conclusa.

Tra le figure di cui la Juventus è alla ricerca ci sono calciatori di un po’ tutti i reparti, come difensori, centrocampisti e attaccanti: e se da un lato sembra che la questione a centrocampo sia stata “messa a posto” grazie agli ormai prossimi arrivi di Di Maria e Pogba, il reparto difensivo invece è ancora in grande sofferenza per via delle ultime notizie di mercato riguardanti il possibile addio di de Ligt e per la presenza nella rosa di alcuni giocatori da davvero molto tempo, nei cui settori un ricambio generazionale sarebbe davvero ottimale.

Calciomercato Juventus, l’accordo di massima c’è, si limano i dettagli

Gli occhi della Dirigenza Juventina sono puntati sul giovane italiano di proprietà del Genoa ormai da tempo, tanto che le due società hanno anche già trovato un accordo di massima per il trasferimento del giocatore a Torino. A causare però questo singolare ritardo nella conclusione della trattativa sarebbe Dragusin, che dovrebbe invece trasferirsi a Genova, e quindi in serie B, se l’affare si facesse.Al calciatore rumeno, però, è stato dato un ultimatum per la giornata di domani: egli infatti dovrà aver comunicato le sue volontà al termine della giornata di domani poiché nel caso egli restasse dell’opinione di non voler partire, la Juventus si vedrebbe costretta a cambiare la formula con cui arrivare al giovane italiano e quindi a doverne riparlare con la società rossoblu.