Calciomercato, Juventus-Paredes, Allegri ha fatto la sua scelta. C’è l’annuncio di Momblano.

Un po’come sta accadendo in casa giallorossa, esplorata e sondata non poco in questi giorni per approfondire il discorso Zaniolo, anche in quella bianconera si stanno valutando diversi scenari legati alla zona centrale di campo, laddove urgono rinforzi.

Al netto dell’entrata a gennaio del ricercatissimo Zakaria, Allegri sa di avere bisogno di nuovi e altri profili in una regione divenuta tendine di Achille nonché sede di diversi investimenti sbagliati nel tempo e il cui peso si è non poco fatto sentire nell’ultimo triennio. Gli scenari di cui dettovi in queste settimane, non a caso, ci restituiscono un Cherubini sulle tracce di diversi giocatori che possano soddisfare questa tipologia di esigenza.

Calciomercato Juventus, annuncio su Paredes

Da qualche minuto è arrivato l’aggiornamento su Jorginho, sul quale è giunto un importante annuncio circa la possibilità di approdare in bianconero. Non si sottovaluti però anche quanto evidenziato da Luca Momblano a Juventibus. Il noto esperto di mercato zebrato si è infatti soffermato su un altro aspetto passato ultimamente in secondo piano ma tutt’altro che archiviato.

Ci riferiamo all’interesse per l’ex Roma ed Empoli, l’argentino Leandro Paredes. Il suo nome da qualche tempo figura nel corpus di potenziali occasioni ricercabili nelle ricchissime e copiose fila del PSG. Secondo la suddetta fonte, però, il centrocampista sarebbe stato messo in “freezer”. Questo il commento di Momblano: ” Allegri dice che non serve inserire Paredes. Potremmo scoprire, una volta definite le cessioni, che il calciatore di cui abbiamo bisogno ha altre caratteristiche. Non è stato bocciato, ma è come se fosse stato messo nel congelatore “.