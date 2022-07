Calciomercato, la Juventus vuole Gnabry: lo scambio è clamoroso

Calciomercato Juventus, Gnabry potrebbe rappresentare la chiave di volta per la svolta definitiva dell’affare De Ligt.

Ore caldissime per il futuro di De Ligt: il difensore olandese è finito prepotentemente nel mirino del Bayern Monaco, con i bavaresi che starebbero stringendo i tempi per provare a beffare in tempi relativamente brevi la concorrenza del Chelsea.

Il centrale olandese, dopo aver rispedito al mittente la proposta di rinnovo presentata dalla Juventus, che avrebbe voluto prolungargli il contratto in scadenza nel 2024, abbassando consequenzialmente la clausola rescissoria presente nello stesso, è sempre più lontano da “Madama”, che, dal canto suo, aspetta solo l’offerta giusta per incamerare il tesoretto sufficiente con il quale dare una sterzata decisiva alla propria sessione di calciomercato. Il Bayern fa sul serio, e nelle prossime ore è attesa la prima offerta ufficiale dei Campioni di Germania che, sorprendentemente, potrebbero inserire una super contropartita tecnica nell’affare, per provare ad ingolosire la Juve.

Calciomercato Juventus, scambio De Ligt-Gnabry: la rivelazione di Momblano

Come riferito da Luca Momblano, infatti, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, con il Bayern si starebbe ragionando sulla possibilità di imbastire la trattativa per De Ligt con l’inserimento di Gnabry come parzialmente contropartita tecnica, a cui aggiungere, ovviamente, una cospicua base cash. Ricordiamo che l’esterno offensivo tedesco non è considerato incedibile dal Bayern, e diversi club dalla Premier avevano effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare la situazione. Dopo che era stata paventata l’idea – subito snobbata dalla Juve – di imbastire uno scambio con Pavard, la scelta di virare su Gnabry potrebbero portare ad un’interessane convergenza di interessi. Molto dipenderà dai soldi che i tedeschi metteranno sul piatto, e dalla valutazione che gli stessi faranno di Gnabry, fermo restando che la Juve valuta De Ligt non meno di 90 milioni di euro.