Calciomercato Juventus, addio ufficiale: ha appena firmato

Calciomercato Juventus, l’addio è ufficiale: ha appena firmato il suo nuovo contratto. Cessione a titolo definitivo

Non solo entrate, con la presentazione di Pogba che oggi ha scaldato, in maniera decisamente importante, il cuore dei tifosi bianconeri. Ma anche cessioni, quelle che servono per fare spazio ai nuovi innesti. Insomma, la Juventus si muove su più fronti e lo fa senza perdere tempo. E soprattutto non solo guardando alla Prima squadra, quella allenata da Massimiliano Allegri, ma anche alla Primavera e all’Under 23.

L’ultimo addio infatti riguarda la formazione che anche il prossimo anno disputerà il campionato di Serie C. Dopo aver trascorso e fatto la trafila in tutto il settore giovanile bianconero, Luca Clemenza, attaccante classe 1997, ha trovato una nuova squadra. Sempre in Serie C. Ma in un girone diverso da quello che fino al momento ha disputato.

Calciomercato Juventus, Clemenza al Pescara

Trasferimento a titolo definitivo al Pescara per Luca Clemenza, così come da Tweet della Juventus di qualche ora fa. Un addio per la squadra Under 23 con degli innesti che comunque dovrebbero esserci nello spazio di poco tempo. Negli ultimi due anni, ricordiamo, i bianconeri hanno disputato i playoff e nella stagione appena andata in archivio hanno raggiunto anche quelli Nazionali. Insomma, più si va avanti e più si cerca di alzare l’asticella.