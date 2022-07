Calciomercato Juventus, ultim’ora Bremer: “frecciata” UFFICIALE

Calciomercato Juventus, ultim’ora Bremer: Cairo lancia la frecciata ufficiale verso chi vuole il suo difensore.

Con De Ligt ormai vicino al Bayern Monaco – alla fine, l’operazione, dovrebbe andare in porto – e con un Koulibaly che sembra davvero a un passo dal Chelsea, la Juventus deve per forza trovare qualcosa per andare almeno a coprire il buco che ha già ufficialmente lasciato Giorgio Chiellini. E, nel mirino, ci potrebbe anche essere quel Bremer del Torino, che sembrava promesso sposo dell’Inter, che però ancora non ha trovato una sistemazione. La partenza è certa, ha rinnovato solamente per dare la possibilità a Cairo di guadagnarci qualcosa. Ma l’accordo con Marotta non c’è.

E soprattutto, più passa il tempo, e più appare difficile riuscire ad andare a dama. E, infine, ci sono anche le parole del presidente del Torino Cairo di questa mattina, a margine della presentazione del palinsesto di La7.

Calciomercato Juventus, la frecciata di Cairo

Una frecciata vera e propria per quella che potrebbe essere la valutazione del giocatore. Cairo, senza mezze misure, intervenuto come detto alla presentazione dei palinsesti autunnali della sua televisione, ha spiegato: “C’è un prezzo giusto per Bremer? C’è, ma non credo sia giusto dirlo. Sono in ottimi rapporti con il suo agente e ci ho parlato bene. Casadei come contropartita dall’Inter? So che è un giovane promettente, ma non lo conosco bene”.

Non si è fermato qui ovviamente. Perché la parte davvero calda doveva ancora arrivare. “Bremer è un ragazzo straordinario e gli ho detto che nel momento in cui sarebbe arrivata un’offerta adeguata lo avrei ceduto. Ma tutto è relativo, perché se sento parlare di 70 milioni per Skriniar credo che Bremer valga più delle cifre che circolano”.