Calciomercato, clamoroso Momblano: “La Juventus ha preso Pau Torres”

Calciomercato, annuncio clamoroso di Momblano durante il programma Juventibus: “I bianconeri hanno preso Pau Torres”

Bomba clamorosa di calciomercato durante il programma Juventibus. A sganciarla ci ha pensato il giornalista Luca Momblano, che ha svelato che la società bianconera avrebbe già chiuso per il difensore centrale Pau Torres. Che dovrebbe arrivare per sostituire Giorgio Chiellini. L’annuncio ancora non sarebbe stato dato perché c’è la trattativa con il Bayern Monaco per De Ligt e per quindi, dare l’idea ai tedeschi, che stanno cedendo un difensore importante senza avere ancora un sostituto altrettanto forte. Insomma, un giochino di mercato. E con questo arrivo si sarebbe anche parlato di una possibile difesa a tre per il prossimo anno.

Il difensore del Villarreal quindi sarebbe virtualmente della Juventus. E mancherebbe solamente l’ufficialità di De Ligt per darne l’annuncio. Il prezzo dovrebbe essere “poco meno di 50 milioni di euro” ha sottolineato Momblano. Sarebbe un vero e proprio colpaccio di mercato, viste le qualità fisiche e tecniche del difensore spagnolo.

Calciomercato, Pau Torres alla Juve

Negli ultimi giorni il suo nome s’è fatto più volte. Dalle parti della Continassa a quanto pare avrebbero quindi già chiuso l’operazione in entrata. E l’accelerata decisiva ci sarebbe stata nel momento in cui si è capito che Koulibaly non avrebbe mai accettato di vestire la maglia bianconera per non dare un dispiacere ai tifosi del Napoli. Infatti, il senegalese, è ad un passo dal Chelsea che per 40 milioni avrebbe convinto de Laurentiis a lasciarlo andare.

Pau Torres, classe 1997, da un paio di anni di esprime su livelli altissimi. E nella stagione appena andata in archivio è stato uno degli elementi maggiormente sollecitati durante l’annata, soprattutto in Champions League. Emery, grazie a lui, è arrivato in semifinale. Adesso potrebbe aiutare la Juventus nel proprio obiettivo.