Calciomercato Juventus, contro-risposta immediata per Bremer e 40 milioni al fotofinish. Ecco gli ultimi aggiornamenti su una delle piste più calde di questi giorni.

Se è vero, da un lato, che i movimenti e gli interessi di cui detto in queste settimane di luglio ci hanno restituito il grande periodo di inflessione del nostro campionato, è altrettanto giusto che diversi scenari di Serie A non hanno perso una suggestività che rischiava di essere depauperata dalle triste sortite di alcuni dei giocatori più emblematici del nostro Paese calcistico.

L’uscita di Koulibaly dal Napoli, la possibile cessione di Skriniar all’estero nonché le fittissime avances del Bayern Monaco per De Ligt rischiano di far perdere alla nostra Serie A diversi dei migliori profili del reparto arretrato ma al contempo catalizzare un effetto a catena coinvolgente Juventus e non solo.

Se all’ombra del Vesuvio sono infatti attesi da un lavoro finalizzato alla non semplice ricerca di un profilo che possa ben ovviare al senegalese ora nelle mani di Tuchel, nella stessa Torino, in caso di uscita di Matthijs bisognerà garantire a Bonucci un valido coesistente, a maggior ragione se si pensa all’addio di Giorgio Chiellini.

Calciomercato, contro-risposta Juventus per Bremer da 40 milioni

Restando in discorsi squisitamente legati al nostro Paese calcistico, c’è qui un giocatore che sta suscitando non poche attenzioni o interessi. Ci riferiamo a Gleison Bremer, nominato come miglior difensore della passata stagione e non a caso corteggiato dall’élite italiana e non solo. Il Torino sa che su di lui grava una clausola di 15 milioni di euro ad oggi più che conveniente ma che con ogni probabilità non sarà sfruttata, complice la nascita di un’asta giustificata da un anelito quasi unisono ad arrivare all’ingaggio del brasiliano quanto prima.

Dopo la fredda risposta di Cairo all’offerta quasi provocatoria di 25 milioni di euro, l’Inter ha iniziato a fare sul serio, alzando la posta a 30 milioni più l’aggiunta del giovane 2003, Cesare Casadei. Un avance che inizia ad essere gradita a Urbano e a Davide Vagnati e che sta smuovendo anche la stessa Juventus. Previo il rispetto della condicio sine qua non di cui detto sopra, la Vecchia Signora potrebbe infatti sforzarsi e arrivare ad una proposta di 40 milioni di euro. Sfruttando uno stallo attualmente legato più che alle cifre a quel prestito con obbligo di riscatto che impedisce alla dirigenza granata di vedere assecondata la propria volontà di incassare tanto e subito.

Lo riporta La Stampa.