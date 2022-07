Calciomercato Juventus, il bomber saluta: ritorno ufficiale

Il calciomercato della Juventus continua a tenere banco nelle discussioni dei tifosi, che aspettano volti nuovi in tutti i reparti.

Come loro aspetta rinforzi anche mister Allegri, che punta dritto allo scudetto. Nello scorso campionato la Juventus non è riuscita di fatto mai a lottare per il primo posto, chiudendo senza la conquista di alcun titolo. Ora si vuole voltare pagina e costruire un nuovo ciclo vincente. Ripartendo dal talento di Pogba e Di Maria, ma non solo. Nei prossimi giorni sicuramente ci saranno novità.

Novità sul fronte degli acquisti, ma anche su quello delle cessioni. Fondamentali per tenere in equilibrio il monte ingaggi e il bilancio economico del club. Proprio nel pomeriggio di oggi è arrivata una notizia riguardo una partenza.

Calciomercato Juventus, Brunori a titolo definitivo al Palermo

“Matteo Brunori il prossimo anno giocherà nuovamente con la maglia del Palermo, ma in Serie B. E questa volta si trasferisce nel club rosanero a titolo definitivo. – si legge sul sito internet della squadra bianconera – Una piacevole conferma, un attestato di stima importante per Matteo che nella passata stagione ha contribuito a suon di gol (29 in 47 gare disputate, tenendo conto di tutte le competizioni) alla promozione nella serie cadetta della squadra siciliana. Un ritorno in palcoscenici importanti per il Palermo, ma anche e soprattutto per Brunori che in Serie B ha già giocato 41 partite segnando 3 reti con il Pescara. E noi siamo felici per questo suo nuovo inizio!”. Per l’attaccante dunque una nuova avventura in un club che non fa mistero di voler puntare in alto.