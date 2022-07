Calciomercato Juventus, clamoroso ribaltone: salta tutto

Calciomercato Juventus, l’accordo era stato già raggiunto ma il giocatore avrebbe bloccato improvvisamente la trattativa.

Colpi di scena. Il calciomercato, si sa, è fatto anche di quelli. E finché non arriva la fatidica ufficialità non si può mai parlare di affare concluso. Una delle trattativa che sembrava pronta al decollo definitivo e che invece nelle ultime ore ha subito un improvviso rallentamento è quella che avrebbe dovuto portare Marko Pjaca alla Sampdoria. L’esterno croato, ancora di proprietà della Juventus, non sarebbe più convinto di traslocare sotto la Lanterna. Lo riporta il giornalista Romeo Agresti sul proprio profilo Twitter, confermando i problemi che inaspettatamente sono sorti nelle ultime ore.

Uno stop impossibile da prevedere, visto che Pjaca in un primo momento aveva gradito la destinazione Genova, al punto da rinnovare un anno coi bianconeri per poter finire in prestito alla corte di Marco Giampaolo. Era tutto fatto: due stagioni in blucerchiato e poi obbligo di riscatto a 200mila euro, con il classe ’95 che avrebbe salutato definitivamente Torino. Si sarebbe finalmente conclusa la continua “girandola” che ha portato il croato a cambiare diverse squadre negli ultimi anni pur di ritagliarsi maggiore spazio.

Calciomercato Juventus, Pjaca non più sicuro della destinazione Genova

E invece niente da fare. Non si sa ancora se la trattativa si possa nuovamente sbloccare, ma dalle ultime indiscrezioni sembra che Pjaca voglia ancora riflettere prima di prendere una decisione. Eppure la Sampdoria sarebbe la squadra perfetta per provare a rilanciarsi dopo l’ennesima stagione in cui le ombre sono state più delle luci. Con il Torino l’attaccante croato ha collezionato 26 presenze, mettendo a segno tre reti. Un bottino niente male se non fosse per i continui problemi muscolari che gli impediscono di trovare continuità.