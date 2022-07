Juventus-Deportivo Guadalajara sarà il primo test ufficiale amichevole che attende la formazione di Allegri. Si giocherà sabato 23 giugno.

Prima di tutto è bene precisare che chi vorrà vedere questo test dei bianconeri dovrà puntare la sveglia. Si gioca negli States e il fischio d’inizio è fissato alle ore 5 italiane. Bisognerà fare un sacrificio per osservare le prime giocate di Pogba e Di Maria. C’è grande attenzione da parte della tifoseria bianconera, che del resto può sognare in grande dopo i primi acquisti della dirigenza nel corso dell’estate.

Il calciomercato non è ancora finito: c’è tempo per le trattative fino alla fine di agosto e nel corso delle prossime settimane è lecito attendersi ancora qualche movimento in entrata e in uscita. Per una Juventus che non fa mistero di voler puntare alla conquista dello scudetto e ad un cammino importante nella prossima Champions League.

Juventus-Deportivo Guadalajara in streaming su DAZN il 23 luglio

Questo test negli Stati Uniti sarà utile a mister Allegri per capire il livello di condizione dei suoi uomini e per far si che i volti nuovi riescano ad integrarsi nella squadra nel minor tempo possibile. Importante sarà anche il risultato, perchè vincere aiuta sempre a vincere e la Juventus non vorrà certo partire con il piede sbagliato in questa stagione. L’avversario è un Deportivo Guadalajara, formazione della massima serie messicana. Inutile pensare ad una formazione, Allegri dovrebbe far ruotare gli uomini a sua disposizione. La partita Juventus-Deportivo Guadalajara sarà visibile in diretta streaming attraverso la piattaforma DAZN a partire dalle ore 5, ovviamente per chi è abbonato al servizio.