Calciomercato, ultim’ora Juventus: addio ufficiale | Firma fino al 2023

Calciomercato Juventus, definita un’altra operazione in uscita da parte dei bianconeri: ecco l’annuncio ufficiale.

Settimana molto intensa in casa Juventus, con i bianconeri che hanno annunciato l’ufficializzazione di un’altra operazione, questa volta in uscita.

Con una nota diramata sul proprio sito, infatti, la “Vecchia Signora” ha annunciato il prestito di Filippo Ranocchia al Monza, in prestito fino al 30 giugno 2023. Un’ottima opportunità per il giovane centrocampista, che avrà dunque la grande chance di mettersi in mostra in un contesto nel quale potrebbe rivestire un ruolo da protagonista, all’interno di uno scacchiere tattico – quello dei brianzoli – che con il passare dei giorni sta assumendo contorni sempre più definiti. Dopo i contatti degli ultimi giorni, le visite mediche di rito di stamattina e l’annuncio ufficiale che ha fugato ogni tipo di dubbio: Filippo Ranocchia è un nuovo giocatore del Monza.