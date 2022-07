Calciomercato Juventus, Sarri brucia Allegri: a lui la rivelazione della Serie A

Il lavoro della dirigenza bianconera sul mercato continua in modo incessante, anche se con diversi obiettivi. Dopo averne già raggiunti alcuni, come Bremer, Pogba, Cambiaso e Di Maria, ora Cherubini ed Arrivabene sono alla ricerca di un regista e un attaccante.

Nonostante Cambiaso sia stato girato in prestito al Bologna subito dopo essere stato acquistato dai bianconeri, per ora dalla ricerca di mercato è stato escluso l’obiettivo di arrivare ad un esterno poiché pare si stia aspettando il parere di Allegri dall’America sull’effettiva necessità di dover chiudere un colpo anche in quel reparto. Il problema, però, è che come al solito in una trattativa anche poche ore di anticipo possono significare tanto per la buona riuscita dell’affare. Infatti, stando a quanto riportato da “TuttoSport”, sembra proprio che la Juventus sia stata soprassata già ben 2 volte dalle sue concorrenti per i giocatori su cui aveva messo gli occhi.

Calciomercato Juventus, Sarri si fionda su Udogie: Allegri può restare a bocca asciutta

Dopo che l’Atletico di Simeone ha soffiato alla Juventus l’argentino Molina, infatti, il copione potrebbe presto ripetersi perché secondo le indiscrezioni di “TuttoSport” il tentennamento della dirigenza bianconera potrebbe effettivamente costare caro al mercato della “Vecchia Signora”. Dopo il terzino argentino, infatti, il calciatore che più interessava alla Juventus è il giovane italiano Udogie, sempre dell’Udinese e sempre in grande spolvero nella passata stagione; ma la notizia riportata da “TuttoSport” vede invece la Lazio dell’ex-Sarri come favorita per l’acquisto del cartellino del giovane esterno.