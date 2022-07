Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per il nuovo Buffon: concorrenza bruciata

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno nel mirino il giovane prodigio reputato il futuro esterno difensore.

Come scrive ‘Tuttosport’, i reparto dei portieri non è momentaneamente prioritario in casa bianconera, ma il club, proiettato sempre di più al futuro, valuta come futuro acquisto il giovane Marco Carnesecchi.

Il portiere e capitano dell’Under 21 ora di proprietà dell’Atalanta, è finito nel mirino della Juventus. Già cercato da lungo tempo dalla Lazio, adesso, il giocatore potrebbe diventare il cosiddetto erede di Gianluigi Buffon.

Calciomercato Juventus, Carnesecchi come erede di Buffon

Un giovane prodigio che è entrato di fatto nei piani di mercato della Juventus Non un giocatore di prospettiva ma che potrebbe già avere spazio immediato, come scrive ‘Tuttosport’.

Adesso c’è solo da capire quale sarà la prossima squadra, tenendo sempre in considerazione il grande interesse della Lazio.