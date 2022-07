Calciomercato Juventus, Firmino rompe il silenzio: annuncio ufficiale

Sta per iniziare il mese di agosto, l’ultimo utile per chiudere le trattative di calciomercato per una Juventus che sogna in grande.

Mancano circa due settimane all’inizio del prossimo calciomercato di serie A e c’è ancora tanto lavoro da fare per la dirigenza bianconera. Che ha portato a Torino campioni del calibro di Bremer, Di Maria e Pogba, ma che deve ancora portare altri tasselli alla corte di Allegri. Con la speranza che l’emergenza infortuni non crei più problemi di quelli che ha creato finora.

Non ci sono dubbi sul fatto che la formazione bianconera in primis dovrà cercare un attaccante, un calciatore che sappia ricoprire più zone del campo. Che sappia giocare come spalla di Vlahovic o magari prenderne il posto quando il centravanti avrà bisogno di rifiatare. Uno dei nomi accostati alla Juventus è quello di Roberto Firmino, stella del Liverpool. Un affare complicato visti i rumors che arrivano nelle ultime ore.

Ad ogni modo pare infatti che la Juventus dovrà guardare altrove per trovare il suo rinforzo in attacco, viste le parole che proprio l’attaccante brasiliano ha detto a TNT Brazil.

Roberto Firmino confirms he has no intention to leave: “I love this team, city and fans. I'm here at Liverpool and I want to stay”, tells TNT Brazil. 🔴🇧🇷 #LFC

Juventus have never opened talks to sign Firmino, not even discussed by agents or clubs despite rumours. pic.twitter.com/X2ZDYysXLY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2022