Calciomercato Juventus, la resa dei conti è arrivata: triennale o clausola

Calciomercato Juventus, arriva la resa dei conti e il bivio definitivo. Due le strade percorribili, di cui una meno remota. Tutti gli aggiornamenti.

Siamo ormai entrati in un momento particolarissimo del calciomercato, caratterizzato dalla coincidenza della campagna acquisti con quello che sarà l’inizio di campionato, in programma fra meno di una settimana. Incassata la delusione in amichevole acuita dai gol del grande e desiderato ex Morata, i tifosi della Juventus sanno bene di avere una rosa più attrezzata dello scorso anno ma ancora mancante di diversi aspetti.

I tre acquisti fin qui targati Cherubini e Arrivabene sembrerebbero aver soddisfatto i palati dei tifosi, in parte amarognoli per le importanti cessioni giunte in queste settimane e con le quali si è cercato di fare i conti nel modo più tempestivo e intelligente possibile. In attesa di comprendere quelle che saranno le decisioni a centrocampo, oscillanti tra il doppio colpo Paredes-Frattesi o l’approdo di un intrigante “mister x”, giungono importanti novità sul fronte difensivo.

Un po’come il centrocampo, questa regione ha vissuto degli anni un’involuzione quasi di contrappasso, passando dall’essere motivo principale delle vittorie e dei successi a grande limite. Certo, giusto evidenziare come la zona mediana resti quella più ricca di defezioni ma è al contempo corretto ricordare che a sei giorni dall’inizio del campionato Allegri dispone di profili affidabili quanto importanti ma numericamente forse scarsi per affrontare da soli un intero percorso.

Calciomercato Juventus, bivio Milenkovic: la Fiorentina ha deciso

Questo spiega il motivo delle ricerche che permettessero di garantire a Gatti, Bonucci, Bremer e Rugani una nobile alternativa, soprattutto in caso di uscita dell’ex Empoli. In pole position figura da tempo Nikola Milenkovic, stanco però di aspettare big come quella torinese o nerazzurra, limitatesi fin qui a seduzioni mai concretizzatesi in un qualcosa di più serio.

A Firenze hanno deciso di porre la corrente settimana come una sorta di dead-line definitiva, entro la quale decidere quelli che saranno gli elementi ad assoluta disposizione di Italiano. Il Corriere dello Sport, dunque, riporta su tale aspetto un’importante novità, da aggiungersi all’ormai diffusa consapevolezza del fatto che salvo colpi di scena il serbo resterà in Toscana.

Stanco di attendere, Nikola firmerà un rinnovo di tre anni a cifre importanti che permetteranno lui di assaporare anche il tetto dei 4 milioni di euro, bonus inclusi. Una seconda strada, meno probabile, è quella di una firma con ingaggio simile a quello attuale di circa 2.8 milioni di euro ma l’inserimento di una clausola rescissoria che ne favorisca un’uscita e dunque dal valore più basso di quello attualmente considerato giusto da Pradé e colleghi e non da Arrivabene o Marotta.