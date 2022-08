Calciomercato Juventus, Allegri messo alla porta: sostituto già scelto

By

Calciomercato Juventus, Allegri messo già alla porta. C’è il sostituto, a Torino non hanno dubbi. Le ultime.

Se il buongiorno si vede dal mattino, è bastato poco per scombussolare i felici presupposti che sembravano esserci fino a qualche tempo fa all’ombra della Mole, in una fase in cui il mercato procedeva spedito e la piazza tutta credeva di poter affrontare la stagione da (co)protagonista delle due milanesi.

In realtà, dall’esterno, la sensazione continua ad essere questa, soprattutto alla luce delle belle operazioni concretizzate dalla dirigenza e che hanno permesso ad Allegri di poter abbracciare elementi importanti quanto funzionali. Nel calcio, soprattutto in piazze anelanti al ritorno alla vittorie e da reduci da cocenti delusioni come quella sabauda, ci vuole poco a cambiare idea o perdere entusiasmi inizialmente manifestati.

Una serie di imprevisti hanno infatti ultimamente lenito la fiducia dei tifosi, soprattutto alla luce dei mancati sblocchi (per ora) delle trattative che avrebbero dovuto portare nuovi giocatori al J-center dopo Di Maria, Pogba e Bremer.

Calciomercato Juventus, “Allegri-Out”: i tifosi hanno ‘deciso’

A ciò si aggiunga l’infortunio del Polpo e il non ancora concretizzatosi arrivo di un giocatore che lenisca la preoccupazione per tale episodio. A preoccupare maggiormente è stato però il tracollo giunto nella giornata di ieri, in occasione dell’amichevole finale di questo pre-season con l’Atletico Madrid.

Presentata dai più come possibile momento di discussione tra i club per Alvaro Morata, si è trattato di un semplice momento che ha portato lo scacchiere a incassare ben 4 gol, di cui 3 segnati dal grande e atteso ex.

Immediata la reazione dei tifosi che su Twitter hanno lasciato intendere di essere già e nuovamente stufi di Massimiliano Allegri. Per loro, il sostituto ideale sarebbe Antonio Conte.

“#Kulusevski, #Bentancour, #Delight, #Morata, e ci metto anche #Rabiot sono tutti usati male e depotenziati da un allenatore che da tempo ha dimostrato di essere inguaribilmente catenacciaro”.

“Date questi ad #AntonioConte e s’abbracciamo”.

“#AllegriOut, prima di giocarci #Chiesa!”.

“Se il problema si chiama davvero #Allegri sarà lo stesso #Agnelli a prendere provvedimenti, questo è l’anno della prova del 9: ma Conte…”

” Vogliamo Antonio Conte il capitano sulla panchina della Juve”.