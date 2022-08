Calciomercato, lo United ci prende gusto: “Offerto Ronaldo alla Juventus”

Calciomercato Juventus, il Manchester United ci prende gusto e secondo le ultime informazioni avrebbe offerte Ronaldo ai bianconeri

Le vie del calciomercato sono infinite e possono davvero riuscire a essere clamorose, in alcuni casi. Sull’asse Torino-Manchester, oltre Pogba, si potrebbe pure concretizzare un altro affare, quello relativo ad Adrien Rabiot, il centrocampista francese in uscita dalla Juventus che si potrebbe trasferire in Premier League nelle prossime ore. E non solo, ovviamente. Sì, perché adesso, nel campionato inglese, ci gioca anche Cristiano Ronaldo, che lo scorso anno ha lasciato la Juventus e che vorrebbe lasciare, stavolta, la squadra di Ten Hag. Non solo perché non gioca la Champions League, ma anche e soprattutto per quel rapporto con l’allenatore mai decollato.

Intanto il ritardo alla preparazione per via di alcuni problemi familiari da risolvere. Poi la panchina contro il Brighton alla prima di campionato. Aria tesa, in poche parole. E la bomba, questa mattina, l’ha lanciata il giornalista della Rai Paganini.

Calciomercato, Ronaldo offerto alla Juve

“Ieri sera mi ha chiamato un amico/collega che segue il Manchester. I dirigenti inglesi, che stanno trattando Rabiot, hanno proposto Cristiano Ronaldo. La Juventus ha detto no, ma continua a ricevere telefonate da Mendes”. Questo il tweet di pochi minuti fa del giornalista della Rai, che apre un clamoroso scenario in queste ultime settimane di mercato. Non si può dimenticare infatti come il portoghese, anche lo scorso anno, ha lasciato la Continassa proprio dopo aver già iniziato la stagione e negli ultimi giorni delle trattative. Non lasciano nemmeno il tempo di trovare un sostituto, visto che poi è arrivate Moise Kean che ha fatto male.

Insomma, c’è questa ulteriore possibilità per un clamoroso ritorno. Ma appare difficile. Non solo per come le parti si sono lasciate lo scorso anno, ma anche per l’ingaggio di CR7 che esce fuori dai parametri bianconeri.