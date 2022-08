Calciomercato Juventus, Allegri “terrorizzato” da Casemiro: così salta tutto

Calciomercato Juventus, Casemiro terrorizza Allegri. Gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna.

Abbiamo più volte evidenziato come l’attuale parentesi stagionale sia delicata quanto importante, alla luce delle grandi incognite che come ogni anno si celano dietro le primissime partite della stagione, acuite dall’apertura di una campagna acquisti destinata ad essere sia alleata che grande nemica.

Attualmente, l’attenzione principale del mondo bianconero è orientata sulle condizioni di Angel Di Maria, circa le quali è in giornata arrivato un annuncio criptico ma al contempo chiaro che disambigua solo in parte le informazioni relative alle condizioni del Fideo, costretto ieri sera a lasciare il campo anzitempo per infortunio. Questo non gli ha comunque impedito di sciorinare tutto il proprio talento, come evidenziato dalle diverse giocate nonché dal primo gol della stagione bianconera, arrivato in meno di mezz’ora.

Calciomercato Juventus, Casemiro terrorizza Allegri: gli intrecci con Rabiot

In attesa di comprendere con ulteriore precisione per quanto tempo Allegri dovrà rinunciare ad Angel, in quel di Torino continuano a valutare con attenzione i diversi scenari legati sia alle entrate che alle uscite. Particolare attenzione stava suscitando ultimamente il futuro di Adrien Rabiot, da tempo in uscita dalla Vecchia Signora e sul quale si è recentemente mosso il Manchester United.

L’interesse quasi a sorpresa degli anglosassoni è in parte stato lenito dalle divergenze di vedute venutesi a creare tra i Red Devils e la madre del giocatore, svolgente il ruolo di suo entourage. Su tale fronte, dunque, non sfuggano gli aggiornamenti riportati da Marca che rischiano seriamente di beffare la società di Agnelli.

Stando alle ultime dalla Spagna, infatti, lo United avrebbe nuovamente maturato interesse per il centrocampista del Real Madrid, Casemiro, da sempre considerato incedibile da parte di Ancelotti e indispensabile equilibratore delle Merengues. Ad oggi però non si registra alcun offerta da parte del club inglese.