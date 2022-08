Calciomercato Juventus, Arrivabene incredulo: 40 milioni e le commissioni!

Come è ben noto, durante una finestra di calciomercato una società per potersi permettere nuovi acquisti che vadano a rinforzare la rosa dell’anno precedente hanno necessità non sono di fare un ottimo lavoro con le società che detengono i cartellini dei calciatori a cui si è interessati, ma anche che si faccia un lavoro per riuscire a piazzare qualche colpo in uscita in modo tale da contenere il monte ingaggi.

È questo proprio il caso della Juventus che dopo gli acquisti di Pogba, Di Maria e Bremer ha sicuramente aumentato non di poco il monte ingaggi e , per questo, ha la necessità di piazzare quantomeno uno o due colpi in uscita. Una delle trattative più calde su questo fronte è quella che riguarda il francese Rabiot, per il quale si prospettava una partenza a brevissimo poiché la Juventus e il Manchester United erano arrivati finalmente ad un punto d’incontro per l’affare. Come nel caso di Arthur, però, la questione ha preso una piega inaspettata all’improvviso e il passaggio del centrocampista della nazionale francese ai “Red Devils” non è più così scontato.

Calciomercato Juventus, la mamma di Rabiot si impunta e rischia di far saltare tutto

Secondo quanto riportato da “Corriere dello Sport”, infatti, il problema che sta tenendo la trattativa in stand by è l’agente di Rabiot, cioè sua madre, che resta ferma sulle sue posizioni di chiedere per il figlio-assistito allo United uno stipendio di 10 milioni di euro a stagione per quattro anni, a cui si aggiungerebbe anche una commissione importante. Ovviamente questo comportamento non è stato ed nulla gradito dalla società inglese che sembrerebbe appunto aver messo in pausa la trattativa. Qualora anche questa trattativa non dovesse andare a buon fine la Juventus si ritroverebbe punto e da capo, con la necessità quindi di rifare tutto il lavoro per piazzare il centrocampista da capo, sempre che si trovi un altro acquirente.