Calciomercato, Juventus: visite mediche imminenti e doppio affare saltato.

Quello che sicuramente non si potrà dire su questa finestra di calciomercato è che la dirigenza della Juventus sia senza lavoro. Infatti, oltre ai tanti calciatori che sono già arrivati in maglia bianconera, la dirigenza è al lavoro per piazzare qualche colpo in uscita che possa far spazio ad ulteriori acquisti. Il tutto però è concatenatosi e nelle ultime ore la situazione sembra essersi ingarbugliata non poco.

La Juventus, infatti, ha ancora necessità di arrivare ad un regista che possa ridare al gioco della Juventus le ormai perdute geometrie, ma per poter fare ciò la “Vecchia Signora” ha necessità di cedere qualche giocatore in modo che il monte ingaggi non sia sempre contenuto nel tetto prestabilito. Inoltre, un altro colpo che la società ha fatto capire di voler chiudere è quello di un attaccante che possa sia fare da vice Vlahovic, sia affiancarlo quando necessario.

Calciomercato Juventus, Depay in arrivo; Paredes si complica perché Rabiot non cede

Per quanto riguarda l’attaccante la situazione sembrerebbe essersi finalmente risolta: la Juventus sembrerebbe infatti aver puntato tutto su Depay che sarebbe vicinissimo alla rescissione del contratto con i blaugrana proprio per approdare in bianconero. Le cose sul fronte centrocampista sembrano invece essere decisamente più complicate in quanto la giornata di ieri non si è conclusa come la Juventus sperava: a causa della richiesta ritenuta esagerata della madre di Rabiot, infatti, la trattativa con lo United ha subito un brusco stop e sembra essere destinata a non ripartire a meno che l’agente/mamma di Rabiot non riveda le sue posizioni circa la richiesta di ingaggio per il figlio. Di conseguenza anche la trattativa che dovrebbe portare Paredes a Torino si è bloccata: alla Juventus servono infatti i soldi del cartellino di Rabiot e la sicurezza che quantomeno riuscirà a liberare uno slot a centrocampo per poter concludere l’affare Paredes.