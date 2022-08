Calciomercato Juventus, beffa atroce Milinkovic: lo prendono subito

Calciomercato Juventus, il centrocampista della Lazio continua a far gol a diversi club esteri: bianconeri in allarme.

In preda ad una crisi di nervi. Non sanno più che pesci prendere in quel di Manchester – ovviamente sponda United – alla luce dell’inizio da incubo della squadra di Erik ten Hag. Dopo due giornate i Red Devils sono ancora a zero punti e la batosta rimediata in casa del Brentford nello scorso fine settimana ha gettato ulteriore benzina sul fuoco. Nel mirino non c’è solamente Cristiano Ronaldo, il cui futuro sembra sempre più lontano da Old Trafford. Ma anche le “scriteriate” scelte operate dalla dirigenza negli ultimi anni. Che secondo il parere di gran parte della tifoseria – ma anche degli addetti ai lavori – hanno contribuito al fallimento più totale di quello che doveva essere un ambizioso progetto tecnico.

Insomma, serve correre ai ripari al più presto prima che suoni il gong del mercato e per far decollare la squadra da quest’anno allenata dall’ex tecnico dell’Ajax c’è bisogno di un centrocampista con i controfiocchi. In un un primo momento il club aveva messo nel mirino Frenkie de Jong, che ten Hag conosce abbastanza bene. Ma la trattativa con l’olandese del Barcellona si è conclusa con un nulla di fatto.

Calciomercato Juventus, nuova offensiva del Manchester United per il serbo

A Manchester hanno poi tentato la strada dell’acquisto low cost, provando a prendere Adrien Rabiot, uno dei cedibili in casa Juventus. L’affare sembrava chiuso ma alcune divergenze sulle commissioni da riconoscere alla mamma-agente Veronique hanno fatto naufragare tutto. Dalla Spagna sono convinti che il Manchester United stia per effettuare un tentativo per Casemiro dal Real Madrid, ma non si è mai sopito neppure l’interesse per Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, il sogno nel cassetto della Vecchia Signora.

I Red Devils, secondo footmercato.net, potrebbero tornare alla carica per il centrocampista biancoceleste, per il quale il presidente laziale Claudio Lotito non è disposto a scendere sotto l’importante cifra di 80 milioni di euro.