Ribaltone Juventus, accordo saltato: ritorno di fiamma last minute

Ribaltone Juventus, il suo nome potrebbe improvvisamente tornare d’attualità dopo il mancato accordo con il club londinese.

Uno degli argomenti più caldi in casa Juventus continua ad essere quello che riguarda il prossimo “padrone” della fascia sinistra. Al momento, in difesa, l’unico terzino a disposizione di Massimiliano Allegri è il brasiliano Alex Sandro. Toccherà a lui essere nuovamente il titolare nella stagione che è appena cominciata? Un interrogativo che in queste ore si stanno ponendo in tanti. L’arrivo di un’ala mancina come Filip Kostic aveva fatto pensare ad un cambio di modulo: in tanti pensavano che il tecnico livornese sarebbe presto passato alla difesa a tre, schierando il serbo ex Eintracht a tutta fascia proprio alla luce delle difficoltà che aveva avuto Alex Sandro lo scorso anno.

Ed invece a quanto pare Allegri continua a preferire la linea a quattro e in cantiere non ci sarebbe nessuna novità a livello tattico. La sensazione è che l’allenatore della Juventus voglia dare un’altra opportunità per riscattarsi all’ex Porto, che non a caso è stato uno dei migliori in campo nell’esordio in campionato contro il Sassuolo.

Ribaltone Juventus, naufraga la trattativa tra Emerson Palmieri e il West Ham

Ammesso che Alex Sandro venga riproposto nuovamente come il titolare della corsia mancina, serve un’alternativa dopo la partenza di Luca Pellegrini. E potrebbe tornare d’attualità il nome di Emerson Palmieri, allontanatosi improvvisamente dal West Ham.

Il terzino del Chelsea e della nazionale italiana era finito a un passo dagli Hammers ma secondo quanto riporta il The Sun il club londinese nelle ultime ore si sarebbe tirato indietro a causa del mancato accordo sull’ingaggio. Troppo esose, stando a quanto riporta il famoso quotidiano britannico, le richieste dell’entourage dell’italo-brasiliano. Se Emerson non dovesse chiudere con il West Ham si aprirebbero nuovi scenari. La Juventus potrebbe tornare alla carica, ma occhio alla concorrenza della Lazio di Maurizio Sarri.