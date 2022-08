Doccia gelata prima di Samp-Juve: ufficiale la rottura del menisco

Doccia gelata prima di Samp-Juve, brutte notizie in vista della sfida di lunedì a Marassi. Il calciatore sarà costretto ad operarsi.

In campo per il secondo lunedì di fila, la Juventus tenterà di restare a punteggio pieno anche dopo la seconda giornata. I bianconeri saranno di scena allo stadio “Ferraris” di Genova, ospiti della Sampdoria di Marco Giampaolo. Serve un altro segnale importante, sulla falsariga di quello lanciato all’esordio con il Sassuolo. Cattiveria, fame di vincere, entusiasmo: la squadra di Massimiliano Allegri non è stata perfetta ma ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche che l’allenatore livornese ritiene prioritarie.

In attesa di conoscere i risultati delle altre big – l’Inter, intanto, è già a quota sei in classifica in virtù del netto successo nell’anticipo con lo Spezia – Vlahovic e compagni non possono permettersi di rallentare. E proveranno a portare a casa altri tre punti, nonostante le pesanti assenze di Angel Di Maria e Paul Pogba. Due defezioni che si avvertiranno, considerando l’impatto devastante che ha avuto lunedì scorso il fenomenale argentino.

Doccia gelata prima di Samp-Juve, De Luca dovrà operarsi

Al contrario della Juventus, il campionato della Sampdoria non è iniziato con il piede giusto. Ridimensionata dalle operazioni di mercato, la formazione blucerchiata ha esordito con una sconfitta interna per 2-0 con l’Atalanta e la prospettiva di restare ancora a mani vuote dopo due giornate di Serie A è abbastanza concreta. Oltre fare i conti con una rosa che nelle prossime settimane dovrà essere completata, Giampaolo dovrà rinunciare a Manuel De Luca, attaccante “di scorta” che si è appena rotto il menisco. “L’U.C. Sampdoria – si legge nel comunicato del club apparso sul sito – informa che gli accertamenti diagnostici e il controllo specialistico effettuati dal prof. Claudio Mazzola, consulente ortopedico del club, hanno confermato la rottura meniscale esterna del ginocchio sinistro del calciatore Manuel De Luca. L’attaccante sarà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico”.