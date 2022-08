Calciomercato, Milik-Juventus: l’ultim’ora dalla Francia ribalta tutto

Calciomercato, Milik-Juventus: l’ultim’ora dalla Francia ribalta la situazione. Ecco cosa spiega RMC Sport: nessun accordo trovato

Nessun accordo trovato e nemmeno dei passi significati nella trattativa nelle ultime 48 ore. Insomma, non è come sembra almeno secondo le informazioni riportate da RMC Sport in Francia. L’affare Milik-Juventus resta sicuramente in gioco, ma è tutt’altro che deciso, soprattutto se la società bianconera decidesse di accontentare le richieste di Depay offrendo quel triennale che l’olandese ha chiesto ad Arrivabene.

Dalla Francia comunque lasciano la porta aperta alla partenza del polacco. Che potrebbe anche decidere di andare via solamente se si verificassero due condizioni fondamentali: la prima è quella di partire verso una squadra che gioca la Champions League; la seconda, non di minore importanza, siccome c’è il Mondiale alle porte, quella di andare a giocare in un campionato che conosce. E allora, essendo lui passato dal Napoli, ed essendo lui stato già un obiettivo della Vecchia Signora quasi tutte le estati, diciamo che si potrebbe fare.

Calciomercato Juventus, la situazione Milik

L’attaccante polacco, che da quando è arrivato in Francia ha dimostrato di avere delle qualità sicuramente poco discutibili, è diventato un obiettivo concreto di Cherubini nel momento in cui Depay ha iniziato a fare i capricci su ingaggio e durata del contratto. Il Piano B, come vi abbiamo pure spiegato precedentemente, che questa sera però dopo la gara contro la Sampdoria di Giampaolo potrebbe diventare quello A.

Ci sarà comunque pochissimo tempo da aspettare per capire l’evolversi della situazione: con il mercato che ormai vede decisamente la linea del traguardo allora c’è da muoversi anche in maniere celere. La prossima settimana insomma sarà quella decisiva. Allegri l’attaccante lo aspetta.