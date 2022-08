Formazioni ufficiali Sampdoria-Juventus: esclusione a sorpresa

By

Formazioni ufficiali Sampdoria-Juventus, ecco l’undici che scenderà in campo a Marassi nel match valido per la seconda giornata di campionato.

Spetta di nuovo alla Juventus mettere un punto alla seconda giornata della Serie A 2022-23. Così come era avvenuto una settimana fa contro il Sassuolo, i bianconeri di Massimiliano Allegri scenderanno in campo per ultimi. Sono di scena a Genova, contro una Sampdoria affamata di punti dopo la sconfitta interna rimediata nella prima giornata contro l’Atalanta. La squadra di Marco Giampaolo è uscita ridimensionata dal mercato ma contro i bianconeri vorrà sorprendere, tentando quantomeno di ottenere un risultato positivo.

Per quanto riguarda invece la Vecchia Signora, l’obiettivo è restare a punteggio pieno e dare continuità alla roboante vittoria (3-0) di lunedì scorso con il Sassuolo. Vlahovic e compagni rispetto alla sfida coi neroverdi non potranno contare sull’infortunato Di Maria.

Formazioni ufficiali Sampdoria-Juventus, a centrocampo non c’è Zakaria

Contrariamente alle aspettative, Allegri ha deciso di lasciare fuori Zakaria. In mezzo al campo, insieme ad Locatelli e Rabiot, toccherà a McKennie. Escluso, dunque, l’ex Borussia Monchengladbach. Per il resto, il tecnico ha preferito Rugani a Gatti al centro della difesa, mentre il tridente d’attacco come previsto sarà formato da Cuadrado, Vlahovic e Kostic.

Le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bremer, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.