Calciomercato Juventus, rottura immediata: ribaltone ufficiale

Calciomercato Juventus, smentito il possibile addio immediato. Si cercherà una soluzione insieme alla società.

L’allarme, per adesso, è rientrato. È lo stesso agente del calciatore a spiegarlo, attraverso alcune importanti dichiarazioni rilasciate pochi minuti fa al portale tuttomercatoweb.com. Claudio Vigorelli non cura solamente gli interessi di Nicolò Zaniolo, lo scorso mese accostato a più riprese alla Juventus, ma anche di Gianluca Frabotta, terzino sinistro classe ’99 che i bianconeri hanno qualche settimana fa hanno ceduto in prestito al neopromosso Lecce. Ma, secondo alcune indiscrezioni riportate dall’emittente Sportitalia, il difensore uscito dal settore giovanile juventino potrebbe clamorosamente lasciare il Salento molto prima del previsto e fare ritorno a Torino.

Una teoria rafforzata dall’arrivo, ormai imminente, di Giuseppe Pezzella, che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore giallorosso. Su quella fascia, a quel punto, sarebbero in troppi. Sì, perché c’è anche Antonino Gallo, titolare nelle prime due giornate di campionato.

Calciomercato Juventus, Vigorelli: “Frabotta non lascerà il Lecce”

Vigorelli, tuttavia, ha smentito un possibile addio di Frabotta, affermando che non c’è alcuna rottura in atto con la società salentina. “Stiamo valutando insieme al Lecce e con assoluta serenità la possibilità di trovare una soluzione – ha detto il procuratore a tuttomercatoweb.com – Il club non ha mai pensato a Frabotta come un giocatore da far partire, anzi. Ritiene Gianluca un asset prezioso ma lo stesso giocatore, dopo l’anno difficile, ha bisogno di continuità e di avere minutaggio”. Nessun caso, dunque. “Voglio sottolineare come stiamo cercando in totale sintonia col club una soluzione insieme. Ci siamo subito chiariti, Gianluca vuole giocare dopo l’ultima annata, il Lecce e la sua dirigenza lo sanno, l’hanno capito, e adesso studiamo insieme il percorso migliore da fare”.