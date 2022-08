Juventus, non solo Paredes: Arrivabene svela tutte le mosse di mercato

Calciomercato Juventus, le parole di Arrivabene a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro la Roma.

L’attesa sta per finire. Juventus e Roma sono pronte a darsi battaglia, nel big match della terza giornata di Serie A. A pochi giorni dalla chiusura della campagna trasferimenti, però, Maurizio Arrivabene ai microfoni di DAZN ha toccato anche tematiche di mercato. Ecco le sue parole:

SQUADRA “Siamo alle prime partite: l’infermeria è piuttosto piena, e cerchiamo di svuotarla il prima possibile. Per quanto riguarda la partita della Samp, possono capitare: bisogna voltare pagina e dimostrare grande umiltà da parte della dirigenza, squadra, tifosi ed andare avanti, facendo tesoro della lezione imparata.”

MERCATO – “Saremo felici se riuscissimo a realizzare le uscite che abbiamo innanzitutto in cantiere di fare, in maniera da bilanciare entrata ed uscite. Il sipario è aperto, stiamo parlando con diversi calciatori: ci saranno delle uscite come primo atto, e spero ci siano delle entrate. Ci siamo” per Paredes? Stiamo parlando, però è molto importante realizzare delle uscite.