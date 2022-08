Calciomercato Juventus, “spedito” con ingaggio pagato per intero: decisione definitiva

Calciomercato Juventus, il club continua a nutrire dubbi sulla soluzione proposta dai bianconeri: fumata bianca lontana.

Non c’è solamente Leandro Paredes nei pensieri di Federico Cherubini. Il direttore sportivo della Juventus è attivissimo anche sul fronte cessioni. Nel tentativo, complicato, di sfoltire una rosa che al momento conta ben ventisette elementi. Numero che lieviterebbe ulteriormente nel caso in cui arrivasse anche il centrocampista argentino prima della fine del mercato. Tramontata ormai definitivamente l’ipotesi di liberarsi dell’ingaggio di Adrien Rabiot, che nelle scorse settimane non è riuscito a trovare un accordo con il Manchester United, al momento uno di quelli che potrebbero lasciare Torino è il brasiliano Arthur.

Le ultime scelte tecniche di Massimiliano Allegri sono inequivocabili. Il nazionale verdeoro non fa più parte del suo progetto. E lo dimostra la non convocazione per le prime gare di campionato. Uno scenario facilmente prevedibile dopo che Arthur era rimasto ad allenarsi da solo a Torino durante la tournée statunitense dello scorso luglio.

Calciomercato Juventus, Sporting-Arthur: l’affare si complica

Accostato più volte all’Arsenal e al Valencia, Arthur ora rischia di rimanere alla Continassa quasi da “separato” in casa. E con poche possibilità di vedere il campo: un bel problema per lui, che avrebbe avuto bisogno di minuti per provare a convincere il commissario tecnico della nazionale brasiliana Tite a farsi portare ai Mondiali in Qatar, in programma tra novembre e dicembre. La pista “valenciana” ormai non esiste più: Arthur ha richieste quasi esclusivamente dal Portogallo. Si parla del Porto, ma si è mosso anche lo Sporting CP. Secondo le notizie che giungono da Lisbona, i biancoverdi continuano tuttavia ad avere dei dubbi nonostante la Juve abbia sia disposta a pagare l’intero ingaggio del calciatore.