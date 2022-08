Juventus-Spezia probabili formazioni | Sorpresa Allegri tra i titolari

Tutto pronto per Juventus-Spezia, partita della quarta giornata di Serie A che si gioca mercoledì 31 agosto alle 20.45. Le probabili formazioni.

Ancora una partita allo Stadium per i bianconeri di Allegri, chiamati ad una grande prestazione e alla conquista dei tre punti. Dopo il pareggio casalingo contro la Roma adesso Vlahovic e compagni dovranno vedersela nel loro impianto contro uno Spezia che giocherà senza assilli, pronto a sfidare la Juve a viso aperto.

Ci sono ancora importanti calciatori fuori per infortunio, su tutti Pogba e Chiesa. Sulla via del recupero invece Bonucci e Di Maria, entrambi potrebbero andare in panchina ma non dovrebbero essere rischiati visto che all’orizzonte ci sono poi le partite con la Fiorentina e in Champions League con il Psg.

La vera sorpresa nell’undici titolare bianconero potrebbe essere rappresentata da Gatti. Stando alle ultime indiscrezioni il centrale ex Frosinone dovrebbe giocare al fianco di Bremer. Danilo agirà a destra, a centrocampo McKennie prenderà il posto di Rabiot con Allegri che dovrebbe confermare tra i titolari il baby Miretti. In attacco Vlahovic affiancato da Cuadrado e Kostic, ma occhio alle possibili novità.

Le probabili formazioni di Juventus-Spezia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Caldara; Gyasi, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola.