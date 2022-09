Calciomercato Juventus, addio Kean: scambio per il brasiliano fantasia

Le non brillanti prestazioni dell’attaccante italiano hanno fatto si che nella dirigenza sportiva della Juventus nascesse il desiderio che qualora il livello di Moise Kean non fosse salito, si sarebbe deciso per la sua cessione ad un’altra squadra in attesa del termine del suo prestito.

L’attaccante, che già aveva disputato la stagione 2018-19 con la maglia bianconera, è a Torino dal 2021 quando è arrivato in prestito dall’Everton. Dal suo arrivo, però, il calciatore è stato protagonista di prestazioni altalenanti, che hanno convinto solo a tratti la dirigenza e l’allenatore che l’investimento fatto sia stato profittevole. Per questo, diciamo che attualmente il rapporto tra la Juventus e Moise Kean è più un rapporto obbligato che di piacere: se quindi nelle prossime occasioni che Allegri gli concederà non migliorerà, la cessione diventerà praticamente assicurata.

Calciomercato Juventus, idea di scambio Kean- Douglas Luiz

Secondo l’indiscrezione riportata dalla nostra redazione sembrerebbe che un possibile epilogo della questione Kean potrebbe essere quella dello scambio con il centrocampista dell’Aston Villa Douglas Luiz, ex Manchester City. Ovviamente, vista la chiusura della finestra estiva del calciomercato, lo scambio si andrebbe a realizzare alla riapertura del mercato a gennaio. Insomma, anche se le probabilità non sono così alte, Kean ha ancora tutto il tempo per convincere Allegri a tenerlo a Torino fino al termine dell’anno.