Calciomercato Juventus, countdown Milinkovic Savic: l’incontro decisivo

Inutile dire che grazie alle su prestazioni di altissimo livello il centrocampista serbo della Lazio farebbe gola a tutte le squadre del mondo calcistico. Egli, arrivato dal Genk nel lontano 2015, in questi anni è infatti cresciuto moltissimo e ha dato davvero tanto al gioco della squadra della capitale, entrando anche nei cuori dei tifosi biancocelesti, i quali gli hanno anche dato il soprannome di “Sergente”.

Nonostante in questa sessione estiva di mercato il centrocampista sia stato praticamente sempre sotto i riflettori delle diverse squadre in giro per l’Europa, come testimoniato anche dalle continue notizie che lo vedevano particolarmente vicino ad una squadra diversa ogni giorno che passava, alla fine egli è rimasto nella capitale. Questo perché molto probabilmente Lotito non ha ricevuto l’offerta plurimilionaria che voleva e quindi non ha lasciato partire il centrocampista. Le ultime indiscrezioni però aprono uno scenario che fino a questo momento non sembrava per nulla percorribile, ma che ora sembra essere molto vicino a realizzarsi.

Calciomercato Juventus, si parla di un rinnovo per Milinkovic Savic

Secondo quanto riportato da “todofichajes.com” sembrerebbe infatti che Lotito e la dirigenza stiano lavorando per tentare di rinnovare il contratto del giocatore, attualmente in scadenza nel 2024. Sempre secondo il sito spagnolo la dirigenza biancoceleste sarebbe già riuscita ad ottenere un appuntamento con l’agente del calciatore per la prossima settimana, incontro durante il quale il presidente spera quindi di riuscire già a gettare solide basi per il rinnovo di uno dei suoi migliori calciatori. Se così fosse, diventerebbe praticamente impossibile per la Juventus riuscire ad acquisirne le prestazioni in un imminente futuro e quindi dovrebbe dire definitivamente addio anche a Milinkovic.