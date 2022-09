Calciomercato Juventus, ‘ritorna’ sei mesi: intrigo pazzesco

Il calciomercato della Juventus anche in questa fase della stagione continua ad essere un argomento importante per i tifosi.

Non ci sono dubbi sul fatto che nel corso di questo 2022 la dirigenza bianconera abbia fatto di tutto per accontentare le richieste di mister Allegri, portando a Torino grandi campioni. La rosa di fatto è stata rinnovata in molti reparti e ci vorrà ancora un po’ di tempo per trovare i giusti equilibri in campo. Nel frattempo c’è da dire che comunque la Juventus è rimasta imbattuta nelle sue cinque gare di serie A, rimanendo nel lotto dei club che si giocheranno lo scudetto.

Certo è che una grande squada in chiave mercato non rimane mai a guardare. La dirigenza starà ovviamente già guardando oltre, ai colpi da poter mettere a segno nella prossima estate o magari alle occasioni da cogliere durante la sessione invernale. Fari puntati su più obiettivi, con la speranza che non aumenti la concorrenza.

Calciomercato Juventus, pensierino Kessiè per gennaio?

C’è una vecchia conoscenza del calcio italiano che da poco ha lasciato la serie A per approdare al Barcellona, dove però finora non ha sfondato. Stiamo parlando di Franck Kessiè, granitico centrocampista ex Milan. I prossimi mesi saranno importanti per lui e calciomercato.it non esclude che, se continuasse a giocare poco, non possa venirgli la nostalgia del nostro campionato. Lo stesso portale spiega che l’Inter sarebbe interessata a lui e anche la Juventus potrebbe farci un pensierino per rinforzare la mediana, anche se sicuramente il suo ingaggio è alto e il prezzo del suo cartellino non è zero come qualche mese fa. Non si esclude che anche il Milan possa tentare un suo ritorno in rossonero.