Calciomercato Juventus, nuova panchina per Allegri: la quota è spaziale

Calciomercato Juventus, secondo i bookmaker ci sarebbe anche il tecnico bianconero in corsa. Anche se la quota è spaziale

Quasi a sorpresa nella giornata di ieri il Chelsea ha dato il benservito al tecnico tedesco Tuchel dopo la sconfitta al debutto in Champions League. Un esonero lampo, deciso nello spazio di poco tempo che lascia quindi una panchina importante libera. Ancora per poche ore ovviamente visto che ormai sembra essere definito il passaggio a Potter, soprattutto dopo che il Brighton ha dato il via libera al proprio allenatore di parlare con i Blues. Certo, ci sono da mettere alcune cose in chiaro che potrebbero cambiare le carte in tavola, ma la situazione sembra ormai definitiva.

Ovviamente il calciomercato, anche quello dei tecnici, ci ha abituato a molte sorprese. E secondo i quotisti della Snai, anche Allegri è in lizza per la panchina dei londinesi. La quota, comunque, è spaziale.

Calciomercato Juventus, la quota di Allegri al Chelsea

Tenendo presente che Potter si gioca poco più di una volta la posta, e nel mezzo ci sono anche Pochettino e Zidane, poi è il turno di Massimiliano Allegri. Un suo – impossibile – arrivo sulla panchina del Chelsea è quotato 20 volte la posta. Sì, ok, spaziale, però se si pensa qual è il momento della stagione e quello che è il contratto che lega l’allenatore alla società bianconera, questa quotazione non è nemmeno così alta.