Calciomercato Juventus, firma imminente: “Ufficialità in questo mese”

Calciomercato Juventus, la firma del giocatore è imminente e andrà ufficializzata entro il mese di settembre. Le ultime dalla Spagna.

Diverse operazioni sono state concluse dalla Vecchia Signora nel corso della da poco conclusa campagna acquisti. Questo soprattutto alla luce delle da tempo note esigenze bianconere di risollevare una squadra reduce da percorsi non felicissimi e acuirne il tasso tecnico-tattico.

Il tutto senza dimenticare, ovviamente, l’urgenza imposta da alcune situazioni contrattuali da risolvere tempestivamente così da ripristinare un osmosi finanziaria che rischiava di generare non poche preoccupazioni. In tale ottiche si leggano le uscite a zero ma anche le diverse cessioni concretizzate tra giugno e agosto.

Calciomercato Juventus, firma in arrivo per Gavi: rinnova col Barcellona

La sentenza spetta adesso al prato verde, fin qui sentenziatore non felicissimo e comunicante ancora diverse difficoltà in seno alla rosa allenata da Allegri. In attesa di comprendere in che modo il livornese riuscirà ad ovviare a quest’ultime tramite le proprie capacità e conoscenze, riferiamo importanti aggiornamenti provenienti da “El Mundo Deportivo”.

Il noto portale iberico ha infatti sottolineato come il Barcellona abbia deciso di rinnovare il contratto a Gavi, autentico campioncino blaugrana catalogabile nell’élite dei calciatori più promettenti della sua generazione. L’annuncio dovrebbe arrivare entro il mese di ottobre, non appena sarà superata questa densa fase di impegni in Liga e Champions.

Accostato anche ai bianconeri, la sua situazione contrattuale rischiava di divenire un problema, complice una scadenza nel 2023 e una clausola da 100 milioni che sarà sicuramente ritoccata. Il Barcellona non vuole perderlo e intende anzi, come chiaro da tempo, ripartire da talenti come il suo.