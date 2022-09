Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio ufficiale del giocatore dopo essere stato vicino ai bianconeri e all’Inter.

Queste ultime si sono sovente contese giocatori di più o meno nobile importanza. Basti pensare al recente esempio di Bremer, conclusosi con l’approdo del brasiliano alla corte di Allegri e con la grande capacità di Cherubini e colleghi nel superare l’ex Marotta.

Gli esempi potrebbero essere ben più numerosi ma ci limitiamo qui di seguito a riportare le dichiarazioni di un giocatore accostate proprio a queste due squadre nel corso della campagna acquisti da poco conclusasi. Distintasi per numerose operazioni in grado di suscitare non poca attenzione, essa ha visto una Vecchia Signora molto attenta e attiva, sia in entrata che in uscita.

Gran parte delle operazioni sono state concluse nelle giornate finalissime di mercato, durante le quali si sono formalizzati gli ultimi arrivi e alcune cessioni di cui si discuteva da tempo.

Calciomercato Juventus, Jordi Alba esce allo scoperto

Basti pensare ad Arthur o Zakaria ma anche ai ritorni in Serie A di Milik e Paredes. Un altro nome nobile e di cui si è detto non poco è stato quello del laterale del Barcellona, Jordi Alba, rientrato nella lista di profili finiti nel mirino interista e juventino.

Su tale voci, in occasione di un evento organizzato da Adidas, ha così parlato il laterale. “Il mio pensiero è sempre stato il Barcellona perché mi vedo preparato a gareggiare per i due anni rimanenti di contratto. Il mio impegno è al 100%, non entrerò più in quell’argomento. Poi ci sono gli interessi del club. Non credo sia giusto o no, ma della situazione. Mi piace andare in avanti e loro vanno in avanti. Non ho altro da dire, anche se vorrei dire di più. In questo mondo di calcio niente più mi sorprende”.